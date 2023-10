Jolanda kan terug naar haar roots

Jolanda's Turkse vader kwam als gastarbeider naar Nederland en kreeg een relatie met de Haagse Jopie. Kort na de bevalling vertrekt de Turkse Yusuf.

Jopie blijft met een gebroken hart achter en geeft haar dochter Jolanda weinig informatie over diens biologische vader. Nadat een oproep in 'Spoorloos' geen bruikbare tips oplevert, zoekt Jolanda met een expert verder via DNA-databanken. En dan blijkt dat haar vader heel dichtbij is geweest…

'Spoorloos', woensdag 11 oktober om 21.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.