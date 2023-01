'Jinek' dinsdag live vanuit de Amsterdamse Gashouder

De talkshowtafel van Eva Jinek staat vanavond niet op de gebruikelijke plek in haar eigen studio naast Artis, maar middenin een gigantische lichtinstallatie in de Gashouder in het Amsterdamse Westerpark.

Op die plek is deze maand het spectaculaire audiovisuele kunstproject ‘Sora’ van het Japans-Franse kunstenaarsduo Nonotak te zien. In de uitzending krijgt de kijker alvast een voorproefje van deze bijzondere muzikale lichtshow die door Unfold.art naar Nederland is gehaald.

In deze uitzending van 'Jinek' is er natuurlijk ook aandacht voor de actualiteit, waaronder het bezoek van premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra aan de Amerikaanse president Biden. En de comedians Ruben van der Meer, Philippe Geubels, Rayen Panday en Tineke Schouten zijn te gast over hun nieuwe tv-serie ‘Last One Laughing’ waarin tien Nederlandse komieken met elkaar de strijd aan gaan.

'Jinek' vanuit de Gashouder in Amsterdam is dinsdag 17 januari rond 22.00 uur te zien bij RTL 4.