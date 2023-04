Jeroen Woe en Niels van der Laan starten weer met 'Even Tot Hier'

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2021

Vanaf 8 april stappen Jeroen Woe en Niels van der Laan weer voor even van de planken en duiken ze de studio in voor het negende seizoen van 'Even Tot Hier'. Niels en Jeroen zijn dus net een dagje eerder weer terug dan Jezus.