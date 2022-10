Jeroen Olyslaegers en Femke Brockhus in 'Brommer Op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen in 'Brommer Op Zee' wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. Op zondag 9 oktober is Valentijn Hoogenkamp te gast en gaat Ruth op pad met Herman Brusselmans.

Valentijn Hoogenkamp is te gast bij Wilfried de Jong en Ruth Joos en vertelt over ‘Antiboy’. In dit persoonlijke essay moet iemand een medisch noodzakelijke borstamputatie ondergaan, waardoor hij beseft: nu hoef ik niet langer als vrouw door het leven te gaan. ‘Antiboy’ is een ‘coming of gender’.

Ruth gaat op pad met Herman Brusselmans naar de omgeving waar ze beiden opgroeiden: Hamme in België. In Brusselmans’ nieuwe boek ‘Theet 77’ staat zijn jeugd centraal. Hij groeide op in een gezin van veehandelaren en wilde voetballer of drummer worden. Ruth en Herman wandelen door Hamme en bekijken de plekken van zijn jeugd.

Een nieuw bericht uit de tuin van Mariken Heitman en een portret van Auke Hulst van wie de 'Brommer Op Zee'-boekenclub in oktober ‘Kinderen van het Ruige Land’ leest. Dit autobiografische boek gaat over vier kinderen waarvan de vader is overleden en de moeder wegloopt voor haar verantwoordelijkheden. Hulst is op de plek waar zij opgroeien: het noordelijke platteland van Groningen dat ook wel het Ruige Land genoemd wordt.

Het boek van Hulst is de hele maand oktober voor iedereen gratis te lezen in de 'Brommer Op Zee'-app. Op woensdag 26 oktober (19.30 tot 21.00 uur) is er een meet up met de schrijver in Bibliotheek Hoogezand.

'Brommer Op Zee', zondag 9 oktober om 19.25 uur bij de VPRO op NPO 2