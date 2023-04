'Je Zal Het Maar Hebben' ontmoet Dries en Sabrina

Jurre ontmoet Driss (27), die doof en slechtziend is door het syndroom van Usher. Uiteindelijk kan hij zelfs helemaal blind worden.

Ondanks zijn beperking is Driss veel te vinden in het Amsterdamse uitgaansleven. Samen met vrienden heeft hij een inclusief queer-feest georganiseerd, Jurre helpt hem met de voorbereidingen. Sabrina (23) is geboren met het Foetaal Alcohol Syndroom, omdat haar moeder heeft gedronken tijdens de zwangerschap. Haar hersenen zijn aangetast en ze kan slecht tegen prikkels en onverwachte situaties. Desondanks gaat ze op zaterdagochtend met Jurre naar een veel te drukke supermarkt.

