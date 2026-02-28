Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Ontdek wanneer het nieuwe seizoen van ‘So You Think You Can Dance’ start bij VTM

'Je Zal Het Maar Hebben Junior' volgt Bart en Tessa

zaterdag 28 februari 2026

Bart is acht en voetbalt met twee beenprotheses Raïsha moeiteloos voorbij. Toen hij drie was, werd hij ernstig ziek door meningokokken, met blijvende lichamelijke schade als gevolg.

Bart laat zich niet beperken en droomt ervan vrachtwagenchauffeur te worden. Ook ontmoet Raïsha Tessa van vijftien. Zij maakt graag toastjes voor familie en vrienden, maar kan zelf niet eten. Door Microvillus Inclusion Disease werken haar darmen niet goed en krijgt ze voeding via een kwetsbare levenslijn. Haar botten zijn broos, waardoor ze niet alles kan. Toch gaat Tessa vol enthousiasme met Raïsha en haar vrienden naar de kermis.


'Je Zal Het Maar Hebben Junior', zondag 1 maart om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.


Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Boomer' (VRT 1)

Jan vergeet zijn en Julies huwelijksverjaardag en probeert het goed te maken door een dag vol verrassingen te organiseren voor Julie, inclusief een bezoek aan een chic hotel mét wellness. Maar al snel blijkt dat plannen maken makkelijker is dan ze uit te voeren.

'Boomer', om 20.55 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:30
    Sporza: Omloop Het Nieuwsblad
    17:55
    Kijk uit
  • 16:10
    Sporza: Omloop Het Nieuwsblad
    17:25
    Home sweet France
  • 16:05
    Mega Mindy
    16:30
    Op jacht naar de Horrovos
  • 16:05
    Kan ik het ook?
    17:05
    The Voice van Vlaanderen
  • 15:20
    Killer College Scandal
    17:00
    Familie Gillis: massa is kassa
  • 15:20
    How to Lose a Guy in 10 Days
    17:20
    S.W.A.T.
  • 15:35
    Baywatch
    17:20
    Motorway Cops: Catching Britain's Speeders
  • 16:05
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
    16:55
    The Irrational
  • 15:50
    Joe
    16:20
    Geen uitzending
  • 15:55
    Friends
    16:20
    Huizenjagers
  • 15:45
    NCIS
    23:05
    Criminal Minds
  • 16:00
    Brooklyn Nine-Nine
    20:35
    RoboCop 2
  • 15:25
    A Place in the Sun
    16:20
    Chateau Meiland
  • 16:05
    Snapped
    16:55
    World's Most Evil Killers
  • 15:45
    De CFO podcast
    16:20
    Alle Zaken op een Rijtje
  • 16:06
    Publireportage
    18:00
    Classics 55
  • 16:05
    De Chalet aan de Semois
    16:45
    De Eregast
  • 16:10
    The Madame Blanc Mysteries
    17:10
    London Kills
  • 16:05
    Grey's Anatomy
  • 15:05
    NOS Sport: Schaatsen
    17:58
    Socutera
  • 16:05
    De verwondering
    16:30
    40 dagen van je leven: Klaas en Anita gaan vasten
  • 15:30
    Dancing Queen
    16:55
    Checkpoint