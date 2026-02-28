'Je Zal Het Maar Hebben Junior' volgt Bart en Tessa

Bart is acht en voetbalt met twee beenprotheses Raïsha moeiteloos voorbij. Toen hij drie was, werd hij ernstig ziek door meningokokken, met blijvende lichamelijke schade als gevolg.

Bart laat zich niet beperken en droomt ervan vrachtwagenchauffeur te worden. Ook ontmoet Raïsha Tessa van vijftien. Zij maakt graag toastjes voor familie en vrienden, maar kan zelf niet eten. Door Microvillus Inclusion Disease werken haar darmen niet goed en krijgt ze voeding via een kwetsbare levenslijn. Haar botten zijn broos, waardoor ze niet alles kan. Toch gaat Tessa vol enthousiasme met Raïsha en haar vrienden naar de kermis.

