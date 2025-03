'Je Zal Het Maar Hebben Junior' met Wieke en Jurre

Wanneer je in de buik van je moeder zit, is het meestal duidelijk of je lichaam mannelijk of vrouwelijk is. Maar soms voelt iemand zich van binnen toch anders en past het gender niet bij hoe iemand zich wil uiten.

Zo ook bij Wieke (12), die haar verhaal en persoonlijke uitdagingen rondom genderdysforie graag deelt met Raïsha. Verder zien we hoe Jurre (11) Raïsha met behulp van een shovel laat zien hoe hij zijn dagen doorbrengt. Jurre heeft Pachyonychia Congenita, samen met Raïsha ontdekt hij wat het betekent om je krachten op een bijzondere manier in te zetten.

'Je Zal Het Maar Hebben Junior', zondag 9 maart om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.