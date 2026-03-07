Is dit het einde van De Withoeve in 'Thuis'?
Aaron Blommaert schittert in eerste hoofdrol naast topactrices Charlotte Timmers en Ini Massez
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

'Je Zal Het Maar Hebben Junior' met Fedde en Xin

zaterdag 7 maart 2026

Fedde is veertien en laat Raïsha met elektroden voelen hoe zijn spieren werken. Hij heeft cerebrale parese en kan zijn spieren niet goed aansturen, maar is mentaal net zo scherp als ieder ander.

Samen gaan ze zwemmen om te ontdekken hoe hij op zijn eigen manier kan sporten. Later gaat Raïsha mee naar een piano-optreden van Xin in de openbare bibliotheek van Amsterdam. Xin is twaalf en geboren met het syndroom van Goldenhar, waardoor één kant van haar gezicht en haar gehoor anders zijn. Raïsha helpt Xin om te stralen met vers gelakte nagels en een mooie staart, zodat iedereen kan zien hoe bijzonder en talentvol ze is. 


'Je Zal Het Maar Hebben Junior: Fedde & Xin', zondag 8 maart om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.


Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
