'Je Zal Het Maar Hebben Junior' met Fedde en Xin
Fedde is veertien en laat Raïsha met elektroden voelen hoe zijn spieren werken. Hij heeft cerebrale parese en kan zijn spieren niet goed aansturen, maar is mentaal net zo scherp als ieder ander.
Samen gaan ze zwemmen om te ontdekken hoe hij op zijn eigen manier kan sporten. Later gaat Raïsha mee naar een piano-optreden van Xin in de openbare bibliotheek van Amsterdam. Xin is twaalf en geboren met het syndroom van Goldenhar, waardoor één kant van haar gezicht en haar gehoor anders zijn. Raïsha helpt Xin om te stralen met vers gelakte nagels en een mooie staart, zodat iedereen kan zien hoe bijzonder en talentvol ze is.
'Je Zal Het Maar Hebben Junior: Fedde & Xin', zondag 8 maart om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Nieuw seizoen van 'Body Cam' op Discovery
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Wallonië
- Kijkcijfers: donderdag 5 maart 2026
- PowNed zendt 'Nationaal Plattelandsdebat' uit over groeiende kloof tussen Den Haag en platteland
- 'Je Zal Het Maar Hebben Junior' met Fedde en Xin
- Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'
- Axel Daeseleire waagt zijn kans in 'Stukken Van Mensen': 'Fatsoenlijk openingsbod, maar daar kunnen we niet mee werken'
- Defensieminister Dilan Yesilgöz bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
- Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
Multimedia SPOTLIGHT
-
Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
Kijktip van de dag
Een studente modetechnieken biedt een trui van Moschino aan die ze kocht op de rommelmarkt voor amper één euro. Axel Daeseleire komt aankloppen met een werk van Albert Szukalski.
'Stukken van Mensen', om 20.00 uur op Play.