Jasper Krabbé maakt portret van Joy Delima

Schilder Jasper Krabbé maakt een portret van schrijfster en actrice Joy Delima, maar niet voordat hij Joy goed heeft leren kennen.

Ze bezoeken samen plekken die voor Joy belangrijk zijn geweest. Onder de Erasmusbrug in Rotterdam voelden Joy Delima en haar zus zich ‘on top of the world’. Joy laat Jasper de plek en het gevoel ervaren. Ook bezoeken ze samen de Toneelschool in Arnhem; de plek waar Joy merkte dat ze opnieuw moest uitvinden wie zij is. Al deze indrukken probeert Jasper Krabbé mee te nemen in zijn werk met het doel om zo dicht mogelijk bij Delima’s kern te komen in het portret dat hij van haar maakt.

'Portretten van Krabbé', woensdag 12 april om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.