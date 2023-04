Jasper Krabbé maakt een portret van Kim van Kooten

Schilder Jasper Krabbé maakt een portret van schrijfster en actrice Kim van Kooten, maar niet voordat hij Kim goed heeft leren kennen.

Kim van Kooten laat Jasper kennismaken met de snackbar waar ze als zevenjarige regelmatig álles bestelde wat ze maar op kon. Samen praten ze onder andere over de kracht van humor tijdens de moeilijke momenten in het leven. Al deze indrukken probeert Jasper Krabbé mee te nemen in zijn werk met het doel om zo dicht mogelijk bij Kims kern te komen in het portret dat hij van haar maakt.

'Portretten van Krabbé', woensdag 5 april om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.