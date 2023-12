Janny en André ronden hun reis door Zwitserland af

Foto: Omroep MAX © - Viviënne de Rop 2023

De reis start in Davos, bekend om de helende berglucht. In dit plaatsje is het Nederlandse astmacentrum te vinden, waar Janny en André een aantal patiënten ontmoeten.

Daarna brengt een bijzondere trein het duo naar hun eindstation: St. Moritz, waar Janny een verrassing staat te wachten. André leidt haar – vergezeld door een kudde geiten – naar een hut die ooit in een echte Heidi-film werd gebruikt.

'Denkend aan Zwitserland', zondag 17 december om 21.35 uur bij MAX op NPO 1.