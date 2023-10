James Blunt te gast in eerste 'BEAU'

Beau van Erven Dorens trapt maandag af met een nieuwe reeks van zijn dagelijkse talkshow 'BEAU'. Te gast is onder andere de Britse singer-songwriter James Blunt.

James Blunt scoorde wereldhits met 'You're Beautiful', ‘Goodbye My Lover’ en ‘1973’. Nu heeft hij een nieuw album: ‘Who We Used To Be’. Maandagavond treedt hij live op bij 'BEAU'.

Ook te gast: demissionair ministers Robbert Dijkgraaf en Ernst Kuipers. Zij lieten in 2022 hun succesvolle banen achter zich voor het nieuwe kabinet-Rutte IV. Na ruim anderhalf jaar komt daar een einde aan. Hoe kijken de D66-ers terug op de afgelopen periode?

Naast het gesprek van de dag staat 'BEAU' de komende weken voor een deel in het teken van de verkiezingen. Bijna alle lijsttrekkers schuiven aan en op 22 november is er in samenwerking met RTL Nieuws 'de Uitslagenavond'.

'BEAU' is vanaf maandag elke werkdag rond 22.00 uur te zien bij RTL 4.