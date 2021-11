'Jacobine op 2': Hoe kan Sint-Maarten ons nog steeds inspireren?

Foto: © KRO-NCRV 2020

Op 11 november vieren veel mensen in Nederland Sint-Maarten. De heilige Martinus was soldaat en scheurde zijn mantel – zijn enige bezit – in tweeën om de helft aan een bedelaar te geven. Traditioneel is Sint Maarten daarom het feest van het delen, van het hulp bieden, van het zien van de ander.