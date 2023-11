Is er buitenaards leven op aarde?

Een felle lichtstreep aan de donkere hemel. De aarde trilt. Flevoland is in lockdown door een mysterieuze meteorietinslag...

Wat als je erachter komt dat onder de provincie een ruimteschip verborgen ligt? De jonge hoofdpersonen in de VPRO Jeugd fictieserie 'Outer Space' gaan op onderzoek uit. Elk op hun eigen manier zoeken zij naar de waarheid rondom de vraag: is er buitenaards leven, en zo ja, waarom wordt dit dan verborgen gehouden?

De eerste Nederlandse TikTok-serie voor jongeren scoorde begin 2022 met meer dan 900.000 views, 150.000 likes en 5300 followers erg goed. Nu komt er een vervolg op YouTube met in de hoofdrol de 13-jarige Ties Hylkema. Hij wordt bijgestaan door o.a Rosa van Leeuwen ('De verschrikkelijke jaren 80' en 'Kiddo'), Yèray Topcu, Lily Apituley en Sofia van Ditzhuijzen.

Online

Naast het YouTube-kanaal van NPO Zapp wordt er ook extra geïntegreerde content gemaakt voor TikTok en Instagram, o.a. video’s over hoe je moet overleven in een prepkelder en reporter Kees (Stijn Saman) die op zoek gaat naar de waarheid rondom buitenaards leven.

Over de makers

For You Studio is de nieuwe studio van Anjali Taneja en haar partner Michiel Groeneveld. Samen met een gepassioneerd team creëren en begeleiden zij hun projecten van begin tot eind. Taneja was eerder verantwoordelijk voor o.a. de tv-series 'Het Huis Anubis', 'Hoe mijn keurige ouders in de bak belandden', en de film 'Hart Beat'. De regie is in handen van Aidan Vernee en 'Outer Space' is vanaf het begin bijgestaan door Erwin Van Den Eshof.

Over VPRO Jeugd

VPRO Jeugd is al ruim dertig jaar leverancier van onderscheidende kinderprogramma’s. Geen dagelijkse kost, maar andere koek. Eindeloos houdbaar, altijd lekker.

vpro.nl/anderekoek

'Outer Space', vanaf maandag 6 november bij de VPRO op NPO Zapp YouTube.