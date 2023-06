Intieme road movie met vrachtwagenchauffeur in KRO-NCRV '2Doc: A Parked Life'

Petar is een stoere vrijbuiter die al twaalf jaar een beroep doet dat hij verafschuwt: truckchauffeur. Hij is één van de honderdduizenden Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs die 46 weken per jaar kriskras door Noord-, Zuid- en West-Europa rijden en maandenlang als nomaden in hun cabine leven op en langs snelwegen.

Het leven van eindeloze snelwegen en gure parkings is monotoon en hard, maar het is de enige kans om zijn zoontje een betere toekomst te geven.

De scheuren in zijn huwelijk via zijn telefoon

Petar ziet zijn gezin slechts 1 maand per jaar. De duizenden kilometers die hij jaarlijks met zijn truck aflegt worden een metafoor voor zijn innerlijke reis: Waarom doet hij dit eigenlijk? Leidt de snelweg hem naar een beter leven of is het een straat zonder eind? Terwijl Petar de monotone ritten ondergaat, vele uren wacht en de onvriendelijke behandeling die hem vrijwel overal te beurt valt ervaart, loopt thuis zijn relatie fout en blijft zijn kind een vreemde voor hem.

Filmmaker Peter Triest maakt met 'KRO-NCRV 2Doc: A Parked Life' een intieme road movie van een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur die de scheuren in Europa door zijn voorruit ziet, en de scheuren in zijn huwelijk op zijn telefoon. '2Doc: 'A Parked Life' voert ons naar verre uithoeken van het Europese continent waarin de landschappen een centrale plaats hebben. De film geeft een onthullende blik op Europa waar men droomt van eenwording, maar waar xenofobie floreert en solidariteit onder druk staat.

'A Parked Life' is geregisseerd door Peter Triest en is een productie van Savage Film in co-productie met Docmakers, KRO-NCRV, Eklektik Productions, in samenwerking met CANVAS. De film is tot stand gekomen met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds, CoBO, Mediafonds, Le Centre du Cinema et de L’audiovisuel de la Federation Wallonie-Bruxelles, de Belgische Taks Shelter voor Filmfinanciering en Fonds Pascal Decroos.

'A Parked Life' werd ontwikkeld en gepitcht op de IDFA/Mediafonds workshop, Eurodoc18 & IDFA Forum en draaide op vele festivals en won prijzen van Parijs tot Istanbul.

'2Doc: A Parked Life' op donderdag 29 juni om 22.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.