Intiem en rauw liefdesportret: 'Het Gebroken Hart Syndroom' op NPO 2

zaterdag 20 september 2025

Op zondag 21 en 28 september zendt de NTR in de reeks 'Iedereen Verlicht' de tweedelige documentaire Het Gebroken Hart Syndroom uit.

Filmmaker Rishi Chamman: 'Het is een rauw en teder liefdesverhaal waarin verlangen, zorg en overleven met elkaar verstrengeld raken. De film stelt de vraag: hoe heb je lief met een gebroken hart?'


De zeldzaam intieme documentaire volgt Sholaiska (32) en Ivar (35), die al vijftien jaar samen zijn. Sholaiska is ernstig ziek en worstelt met de gevolgen van een gewelddadige jeugd. Ze besluit openlijk een euthanasietraject te doorlopen. Ivar wil zijn leven aan haar wijden en blijft zorgen, maar wanneer vriend Remco (35) een steeds grotere rol in Sholaiska’s leven krijgt, wordt Ivar geconfronteerd met zijn eigen verlangens en grenzen. Zo ontstaat een driehoeksverhouding die hun liefde en loyaliteit zwaar op de proef stelt.

'Het Gebroken Hart Syndroom' raakt actuele thema’s als mantelzorg, euthanasie, mentale gezondheid en intergenerationeel trauma. De documentaire is rauw en confronterend, maar toont ook onverwachte momenten van tederheid en humor.

'Het Gebroken Hart Syndroom', zondag 21 en 28 september om 16.25 uur bij de NTR op NPO 2.


Persbericht NTR
https://www.ntr.nl/
