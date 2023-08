International meesterpianist Paul Lewis en bariton Roderick Williams ontmoeten Nederlands toptalent op podium Prinsengrachtconcert

Op zaterdag 19 augustus verzorgt internationaal meesterpianist Paul Lewis met zijn muzikale vrienden het Prinsengrachtconcert 2023. Hij doet dit met bariton Roderick Williams, zijn vrouw Bjørg Lewis en vijf jonge talentvolle Nederlandse cellisten. Gezamenlijk bieden zij tussen de Amsterdamse grachtengevels op het ponton voor Hotel Pulitzer Amsterdam een aansprekend en afwisselend muzikaal programma.

De presentatie van de avond, die live bij AVROTROS op NPO 2 wordt uitgezonden, is dit jaar weer in handen van Maria Fiselier. Op NPO Klassiek presenteert Ab Nieuwdorp de uitzending. Daar is ook het voorprogramma met cellist Anton Spronk en pianist Ramon van Engelenhoven live te horen.

Het Prinsengrachtconcert is een podium voor de internationale top uit de klassieke wereld én Nederlands toptalent. Deze twee werelden smelten samen voor een spannende ontmoeting vol muzikale verrassingen. Het publiek in de bootjes, op de kade en thuis op de bank bij tv of radio gaat genieten van onder andere werk van meestercomponisten Mendelssohn, Schubert, Brahms, Grieg en Rachmaninov. Energieke en opzwepende stukken worden afgewisseld met emotionele kippenvelmomenten. Er is een hoofdrol voor piano en zang, met ook een verrassende glansrol voor de cello. Bekende composities worden hiervoor zelfs in een nieuw jasje gestoken. Traditiegetrouw wordt het concert afgesloten met ‘Aan de Amsterdamse grachten’.

Paul Lewis

Hoofdartiest Paul Lewis wordt internationaal beschouwd als een van de belangrijkste musici van zijn generatie. Zijn cycli van kern pianowerken van Beethoven en Schubert hebben wereldwijd unaniem positieve kritieken gekregen, en onderstrepen zijn reputatie als een van 's werelds meest vooraanstaande vertolkers van het Centraal-Europese klassieke repertoire.Lewis werkt regelmatig als solist en liedbegeleider met 's werelds grootste orkesten, waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest, de Berliner Philharmoniker, Boston Symphony, Chicago Symphony, London Symphony, London Philharmonic, New York Philharmonic en het Mahler Chamber Orchestra.Dit jaar opent hij Night of the Proms, ‘s werelds grootste klassieke muziekfestival dat wordt uitgezonden door de BBC.

& Friends

Lewis wordt op het podium bijgestaan door internationaal veelgevraagd bariton Roderick Williams die onlangs wereldwijd indruk maakte met zijn optreden tijdens de kroning van Koning Charles III in mei 2023. Een derde belangrijke rol dit jaar is weggelegd voor celliste Bjørg Lewis en de Nederlandse jonge cellotalenten Anton Spronk, Ella van Poucke, Kalle de Bie, Lidy Blijdorp en Irene Kok.

In de middag is het podium op de gracht voor drie jonge talenten die optreden met bekende artiesten en samen popnummers ten gehore brengen tijdens het Kinderprinsengrachtconcert.

Het Prinsengrachtconcert, 19 augustus vanaf 20.00 uur bij AVROTROS op NPO Klassiek en vanaf 21.20 uur op NPO 2.

Het Kinderprinsengrachtconcert, 19 augustus om 18.25 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.

Op 4 juli om 20.00 uur is het Vriendenloterij Zomerconcert in Het Concertgebouw met daarin Roderick Williams live te horen bij AVROTROS op NPO Klassiek. The First Night of the Proms op 14 juli met daarin Paul Lewis is om 20.00 uur te horen bij AVROTROS op NPO Klassiek.