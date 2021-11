Ingelaste uitzending 'Frontberichten' over alarmerende situatie zorg

Het BNNVARA-programma 'Frontberichten' keert eenmaal terug met een speciale uitzending. Aanleiding zijn de hoge besmettingscijfers, oplopende opnames in ziekenhuizen en de druk op de zorg. In een live-uitzending, gepresenteerd door Jeroen Pauw, vertellen de vloggers van 'Frontberichten' over wat ze tijdens hun werk meemaken en wat de tweedeling in de samenleving met ze doet.

In de studio komen onder andere arts Gor uit Utrecht en verpleegkundige Ellen uit Almelo aan het woord.

Maker en bedenker Geertjan Lassche: 'We hebben na het einde van 'Frontberichten' contact gehouden met de 'Frontberichten'-vloggers. De geluiden die we nu van ze krijgen, zijn uiterst zorgelijk. Opnieuw dreigen er twee parallelle werelden in onze samenleving te ontstaan: het werk achter de deuren van de zorgcentra en de buitenwereld die vaak vol onbegrip en frustratie zit vanwege nieuwe beperkende maatregelen. Om die werelden dichter bij elkaar te krijgen, doen de Frontberichten-vloggers nog eenmaal hun verhaal, in een live-uitzending gepresenteerd door Jeroen Pauw. In de uitzending wordt geschakeld naar diverse plekken in het land waar coronazorg wordt geleverd. Ook worden de vloggers gefilmd tijdens hun zorg voor coronapatiënten.'

Lassche zei vorige week nog dat het onwaarschijnlijk is dat 'Frontberichten' terug zou keren. De opzet van deze uitzending is dan ook anders dan het format destijds was. Lassche: 'Dat zorgverleners in maart 2020 zelf verslaggevers werden was een noodsprong, omdat wij toen als journalisten niet of nauwelijks toegang hadden tot de ziekenhuizen. Maar inmiddels kunnen media er wel weer zelf zijn. Ook hoort journalistiek zo onafhankelijk mogelijk te zijn. Daarom worden de 'Frontberichten'-vloggers voor deze uitzending gefilmd door journalisten.'

In 'Frontberichten' (53 uitzendingen, vanaf het begin van de corona-pandemie) hielden zorgverleners Nederland op de hoogte met vlogs. Het programma werd een begrip en werd genomineerd voor de Nipkowschijf. Bedenker Geertjan Lassche werd in 2020 naar aanleiding van de serie uitgeroepen tot Journalist van het jaar. Jeroen Pauw presenteerde ook de laatste uitzending van 'Frontberichten', eind mei 2020.

Vanwege deze ingelaste uitzending wordt het programma 'Ik Vertrek' (AVROTROS) een week doorgeschoven.

'Frontberichten', donderdag 2 december om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.