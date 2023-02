Ingelaste reportage over reddingswerkzaamheden in Turkije op NPO 1

De dag na de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië trok het Nederlandse USAR-team naar het rampgebied, op zoek naar overlevenden.

Journalist Geertjan Lassche reisde met hen mee om verslag te doen van de situatie. Dinsdagavond om 21.10 uur is zijn reportage te zien in de extra ingelaste tv-uitzending 'Oranje helmen in Turkije' op NPO 1. Dat werd bekendgemaakt bij 'Op1', waar Lassche via een verbinding vertelde over de actuele toestand in het rampgebied.

Journalist en documentairemaker Geertjan Lassche maakte eerder onder andere de serie 'Break Free', de documentaire Jongens van de Bouw en de corona-reeks 'Frontberichten'. Voor dat laatste werd hij in 2020 uitgeroepen tot Journalist van het jaar.