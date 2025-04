Indrukwekkend 'Liberation' in mei te zien op National Geographic

80 jaar na de val van nazi-Duitsland komen indrukwekkende, gerestaureerde en ingekleurde archiefbeelden tot leven. Ze brengen aangrijpende verhalen van dapperheid en tragedie, hoop en wanhoop, en laten de rauwe werkelijkheid van oorlog zien.

LIBERATION

Kijk op zondag 4 mei (met de tweede aflevering over België en Nederland) en zondag 11 mei vanaf 22.00 uur naar een dubbele aflevering op National Geographic.

NIEUW

THE DEVIL'S CLIMB (DOCU NIGHT)

Bergbeklimmers en vrienden Alex Honnold (Free Solo) en Tommy Caldwell nemen het op tegen The Devil’s Thumb, een imposante 2745 meter hoge berg in Alaska. Terwijl Tommy herstelt van een zware blessure, is de uitkomst onzeker. Hun expeditie balanceert op de grens van doorzettingsvermogen en gevaar.

Bekijk de documentaire op maandag 12 mei vanaf 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

TUCCI IN ITALY



Op het Italiaanse schiereiland woedt een culinaire strijd tussen trotse, gepassioneerde regio's, elk met hun eigen unieke tradities. Acteur en regisseur Stanley Tucci reist door enkele van de meest kenmerkende regio's om te ontdekken wat hun keuken zo bijzonder maakt. In elke aflevering ontmoet hij inspirerende mensen, proeft hij verrukkelijke gerechten en verzamelt hij nieuwe inzichten.

Vanaf 25 mei, elke zondag om 20.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

CAR SOS S13

Fuzz Townshend en Tim Shaw blazen oude auto’s nieuw leven in en gaan de uitdaging aan met echte klassiekers: van een legendarische 4x4 en een iconische hot hatch uit de jaren ’80 tot een luxe sportwagen. Elke restauratie zit vol verrassingen, technische hoogstandjes en emotionele onthullingen.

Vanaf 22 mei, elke donderdag om 23.30 uur op National Geographic.