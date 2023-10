In 'Het Dorp Achter de Muur' opent nu ook het arresthuis

Zes maanden na de verhuis van de eerste gedetineerden, gaat nu ook het arresthuis open. Arrestanten op Brussels grondgebied worden vanaf nu niet meer naar Sint-Gillis overgebracht, maar rechtstreeks naar het gevangenisdorp in Haren.

Op die manier wordt de populatie in Sint-Gillis systematisch afgebouwd zodat die gevangenis in 2024 ook definitief zijn deuren kan sluiten.

Intussen loopt alles al een pak vlotter. De gedetineerden kunnen sporten, krijgen opleidingen en kunnen werken aan hun re-integratie in de maatschappij. Zo is er de 69-jarige Sebastiaan die opgroeide in de straten van Curaçao waar hij de leider van een bende werd. Nu haalt hij voor het eerst in zijn leven een diploma en wil hij voorgoed afstand nemen van zijn verleden.

