In februari op TV5MONDE: Valentijn & bekroonde cinema

Deze maand staat in het teken van de liefde voor elkaar, maar februari is ook de maand van de Award ceremonies, waar de liefde voor film wordt gevierd. TV5MONDE heeft een overvol programma: een nieuwe originele productie, intrigerende documentaires en onderscheiden cinema.

Valentijnsdag

Miniserie: 'Ils vécurent heureux' (Nederlands ondertiteld)

12 t/m 19 februari, elke dag om 19.55 uur

En ze leefden nog lang en gelukkig? Wat als Tarzan en Jane, Odysseus en Penelope of Romeo en Julia in therapie zouden gaan om hun relatie te redden? Met een humoristische en moderne toon biedt deze serie een eigentijdse reflectie op de liefde.

Een originele productie van TV5MONDE

Docu: 'Amour et différence' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 12 februari om 22.00 uur

herh: 14 februari om 15.00 uur

Regisseur Helgi Piccinin gaat in gesprek over liefde en seksualiteit met mensen met een beperking. Hij ontmoet Marie Lee, Élisanne en François, die openhartig vertellen over hun bijzondere intimiteit. Een gelegenheid om inspirerende gesprekken op gang te brengen en een taboe te doorbreken.

Regie: Helgi Piccinin (Canada, 2023)

Bekroonde cinéma: César filmprijs

Cinema: 'Victoria' (Nederlands ondertiteld)

Zondag 1 februari om 21.00 uur

Herh: 3 februari om 14.00 uur

De advocate annex gescheiden, overwerkte moeder Victoria Spick heeft een niet bestaand liefdesleven. Op een bruiloft waarvoor ze is uitgenodigd, kruist ze het pad van Vincent, een vriend en Sam, een voormalige dealer die ze ooit geholpen heeft. De volgende dag besluit ze Vincent te verdedigen, die wordt beschuldigd van moord en neemt tegelijkertijd Sam aan als mannelijke au pair om voor haar kinderen te zorgen...

Regie, scenario: Justine Triet (Frankrijk, 2016)

Onderscheidingen: nominatie César 2017 beste actrice (Virginie Efira), Semaine de la Critique (Cannes 2016)

Cinema: 'En avoir (ou pas)' (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 18 februari om 21.00 uur

Herh: 25 februari om 14.00 uur

Boulogne-sur-Mer. Alice, 26 jaar, wordt ontslagen uit een visfabriek. Wat moet ze nu doen? Moet ze blijven of kan ze beter haar geluk ergens anders beproeven? In Lyon gaat de 27-jarige Bruno in zijn eentje gebukt onder het arbeidersleven. Op een avond lopen ze elkaar tegen het lijf in de bar van een hotel...

Regie, scenario: Laetitia Masson (Frankrijk, 1995)

Onderscheidingen: César 1996 veelbelovend talent (Sandrine Kiberlain), nominatie César 1996 beste debuutfilm (Laetitia Masson)

Cinema: 'Chien de la casse' (Nederlands ondertiteld)

Zondag 22 februari om 21.00 uur

Herh: 24 februari om 14.00 uur

Dog, de zwijgzame, en Mirales, de flamboyante, zijn jeugdvrienden die hun verveling verdrijven door allerlei streken uit te halen in hun kleine dorpje in Zuid-Frankrijk. Op een dag komt Elsa in het dorp wonen. Dog is op slag verliefd en Mirales kan dit maar moeilijk verdragen..

Regie, scenario: Jean-Baptiste Durand (Frankrijk, 2023)

Onderscheidingen: César 2024 beste debuutfilm (Jean-Baptiste Durand), César 2024 veelbeovend talent (Raphaël Quenard), in totaal 7 César nominaties

Docufilm: 'Ne me libérez pas, je m'en charge' (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 25 februari om 21.00 uur

Herh: 4 maart om 14.00 uur

Michel Vaujour is een voormalig overvaller. Hij heeft 27 jaar in de gevangenis doorgebracht, waarvan 17 in eenzame opsluiting. Hij is vijf keer op spectaculaire wijze ontsnapt. Hoewel dit veelbewogen leven hem vaak aan het ergste heeft blootgesteld, is het ook een ongelooflijke confrontatie met zichzelf geweest...

Regie: Fabienne Godet (Frankrijk, 2008)

Met: Michel Vaujour

Onderscheidingen: nominatie César 2010 beste documentaire

Ook te zien in februari

Serie: 'Marianne' (Nederlands ondertiteld)

Elke dinsdag om 21.00 uur (vanaf 17 februari)

Herh: maandag om 14.00 uur

Marianne Vauban is een onderzoeksrechter met verrassende werkwijzen. Samen met haar twee medewerkers onderzoekt zij ingewikkelde en uiteenlopende zaken. Tegelijkertijd doet ze haar best een geseponeerde zaak onder de aandacht te brengen die haar nauw aan het hart ligt: de tien jaar oude moord op een prostituee.