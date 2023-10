'Ik Vertrek' volgt Sven en Tamara naar Zuid-Afrika

Sven (40) en Tamara (35) hebben nog maar amper een jaar een relatie als ze besluiten naar Zuid-Afrika te vertrekken. Aan de oostkust hebben ze een villa op de kop getikt die ze willen omtoveren tot een walhalla voor rustzoekers.

Zodra de eerste gastenkamers klaar zijn voor gebruik, besluiten ze deze alvast in de verhuur te doen. De last minute boekingen stromen binnen. Maar het blijken niet de rustzoekers te zijn die ze juist willen aantrekken. De gasten zien de villa als een plek om helemaal los te gaan. Als een groep feestgangers het wel heel bont maakt, is de maat voor Sven en Tamara vol.

'Ik Vertrek', donderdag 5 oktober om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.