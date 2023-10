'Ik Vertrek' volgt mee met de familie van der Linden Nieuw-Beijerland

In 2015 verruilden Don, Brigitte en dochters Iris, Maran en Kira van der Linden Nieuw-Beijerland voor het Franse Lot-et-Garonne. De camping draait nog steeds op volle toeren, maar Don en Brigitte zijn klaar voor een nieuwe uitdaging en kopen een oude abdij die ze willen omtoveren tot gastenverblijf.

De verbouwing blijkt groter dan gedacht. En hoe gaat het met familie Freeling? Vijf jaar geleden vertrokken Myron, Dora en hun zoons Qing en Ramses naar De Marken in Italië. Als het hoogseizoen losbarst, is de camping bij lange na niet af. Maar nu hebben Dora en Myron helemaal hun draai gevonden. Is hun Italiaanse droom uitgekomen?

'Ik Vertrek', donderdag 19 oktober om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.