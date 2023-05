'Ik Vertrek' gaat poolshoogte nemen in Frankrijk en Spanje

Hoe gaat het met Laurens en Brigitte? In zeven jaar migreerden ze drie keer naar verschillende landen. Het begon met een mislukt avontuur in Frankrijk.

Na veel omwegen dachten ze hun eindbestemming in Spanje te hebben gevonden, maar ook daar konden ze niet aarden. Nu zitten ze weer vol plannen... En hoe gaat het met de oude programmamanager van 'Ik Vertrek'? Na veel emigratiedromen in vervulling te zien gaan, is Marc drie jaar geleden met zijn vrouw Madelon vertrokken. In Spanje wilden ze een illegale olijfmolen ombouwen tot een boetiek hotel. Na noeste arbeid met slapeloze nachten zijn ze, twee jaar later dan gepland, klaar voor de opening.

