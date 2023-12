'Ik Vertrek: Even Weg' gaat tussen de Dominicaanse Republiek en Frankrijk

Emigranten die eerder te zien waren in 'Ik Vertrek' doen bij elkaar inspiratie op. Aan het einde van de korte vakantie beoordelen ze elkaars accommodatie.

Kunnen ze nog wat van elkaar leren of wordt het een ware beproeving? Estee en Taif hebben een resort in de Dominicaanse Republiek geopend en komen in de chambre d’hote van Erik en Brigitte in Frankrijk even heerlijk tot rust. Andersom kan Brigitte haar werk maar moeilijk loslaten en genieten van de prachtige omgeving. Hun reisje neemt een onverwachte wending als ze kennismaken met een nieuwe wereld.

'Ik Vertrek: Even Weg', woensdag 27 december om 22.15 uur bij AVROTROS op NPO 1.