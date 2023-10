Iedereen moet wennen in de nieuwe gevangenis van Haren

De nieuwe gevangenis heeft de eerste maanden nog te kampen met organisatorische en structurele problemen. Het badgesysteem staat nog niet op punt, er kunnen nog geen activiteiten opgestart worden en het personeel loopt er letterlijk en figuurlijk verloren.

Er stonden nog 300 vacatures open en de eerste nieuwe personeelsleden worden ingelijfd. ​

​Sommige gedetineerden zijn blij dat ze eindelijk in een comfortabele cel zitten met televisie en telefoon. Anderen voelen zich nog meer opgesloten dan voordien en hebben het gevoel dat ze in een testcase beland zijn. De vakbonden roepen op om te staken. ​

​De Roemeense Camelia heeft bericht gekregen dat ze mag vrijgelaten worden. Ze moet nog wachten in de inkomhal op een papier van vreemdelingenzaken. Na een hele dag wachten blijkt dat er een fout is gebeurd bij de griffie.

'Het Dorp Achter De Muur', dinsdag 24 oktober om 21.20 uur op VRT CANVAS.