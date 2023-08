'How You Samba' van Kris Kross Amsterdam hoogste nieuwkomer in de 'Q-top 500 van de Zomer'

Nu het kwik in Nederland oploopt tot zomerse temperaturen, zendt Qmusic vanaf vandaag de 'Q-top 500 van de Zomer' uit. De hoogste nieuwkomer dit jaar is 'How You Samba' van Kris Kross Amsterdam & Tinie Tempah & Sofia Reyes, dat binnenkomt op nummer 3.

Deze lijst is de enige van Qmusic die niet van tevoren ingepland wordt, maar uitgezonden wordt wanneer warm weer voorspeld is.

Vanaf vandaag zijn de dagen volledig gevuld met de vijfhonderd bekendste hits van de zomer. De hoogste binnenkomers zijn 'It Goes Nanana' (65) van Peggy Gou, die momenteel op 1 staat in de Nederlandse Top 40, en de zomerhit van dit jaar 'How You Samba' van Kris Kross Amsterdam & Tinie Tempah & Sofia Reyes. Dit nummer stond deze zomer 4 weken op nummer 1 in de Top 40 en debuteert direct in de top 10 van de Q-top 500 van de Zomer, op nummer 3. De rest van de top 10 blijft zoals altijd geheim tot het einde. Son Mieux mag zich de snelste stijger noemen met maar liefst 358 plaatsen winst voor 'Multicolor' (122).

De recordhouder van de lijst is Summer Jam 2003 van Underdog Project vs Sunclub, dat maar liefst 4 jaar bovenaan is geëindigd. Ook Daddy Yankee doet het goed, met een nummer 1 positie in 2019 met 'Dura' en in 2017 met de zomerhit 'Despacito' (met Luis Fonsi).

Tot nu toe voerden de volgende nummers de zomerse hitlijst aan:

2012 ‘Balada’ – Gustavo Lima

2013 ‘Danza Kuduro’ – Don Omar & Lucenzo

2014 ‘Salsa Tequila' – Anders Nilsen

2015 ‘El Perdon’ – Nicky Jam & Enrique Iglesias

2016 ‘Bailar' – Deorro & Elvis Crespo

2017 ‘Despacito' – Luis Fonsi & Daddy Yankee

2018 ‘Summer Jam 2003' – Underdog Project vs Sunclub

2019 ‘Dura' – Daddy Yankee

2020 ‘Summer Jam 2003' – Underdog Project vs Sunclub

2021 ‘Summer Jam 2003' – Underdog Project vs Sunclub

2022 ‘Summer Jam 2003' – Underdog Project vs Sunclub

Luisteraars konden hun favorieten doorgeven op Qmusic.nl en in de Qmusic-app. Aan de hand daarvan wordt de 'Q-top 500 van de Zomer' samengesteld, die van 14 t/m 18 augustus te horen is. De top 10 blijft geheim tot het einde, de rest van de lijst is vanaf nu al te bekijken op Qmusic.nl.