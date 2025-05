Hollywoodsterren Gerard Butler en Liam Neeson nemen het scherm over op Film1

Eind mei en begin juni staat de avondprogrammering van Film1 in het teken van de twee Hollywood-iconen Gerard Butler en Liam Neeson. Butler trapt af van 27 tot en met 30 mei met vier spannende actiefilms.

Gerard Butler Special – 27 t/m 30 mei | Liam Neeson Verjaardagsspecial – 3 t/m 7 juni

Hoogtepunt is de tv-première van 'Kandahar', daarnaast zijn ook 'Plane', 'Olympus Has Fallen' en 'Last Seen Alive' te zien. Vervolgens neemt Liam Neeson het stokje over van 3 tot en met 7 juni. Op zijn 73e verjaardag op 7 juni is de première van de zwart-komische wraakfilm Cold Pursuit. Verder staan ook blockbusters als 'Blacklight', 'Marlowe', 'Memory' en 'Ice Road' in de line-up.

Gerard Butler: van rockpodium naar rode loper

Voordat de Schotse acteur Gerard Butler doorbrak, was hij zanger in een rockband. Zijn zangtalent liet hij later opnieuw horen in 'The Phantom of the Opera', waarin hij zelf de nummers zong. Wereldwijd bekend werd hij echter pas met films als '300' en 'P.S. I Love You', na een eerdere bijrol in de James Bond-film 'Tomorrow Never Dies'. Film1 Premiere wijdt van 27 tot en met 30 mei speciale avonden aan het oeuvre van Gerard Butler, elke avond om 20.30 uur.

Gerard Butler Special – 27 t/m 30 mei op Film1 Premiere

Dinsdag 27 mei om 20.30 uur– 'Olympus Has Fallen'

Wanneer terroristen het Witte Huis binnenvallen, is het aan Mike Banning (Butler) van de veiligheidsdienst om het leven van de president te redden. Butler speelde niet alleen de hoofdrol, maar was ook uitvoerend producent.

Woensdag 28 mei om 20.30 uur – 'Last Seen Alive'

Een man raakt zijn vrouw op mysterieuze wijze kwijt bij een benzinestation en ontdekt gaandeweg een gevaarlijk complot. De thriller 'Last Seen Alive' werd in slechts elf dagen gefilmd. Butler noemde het 'een van de meest intense opnames van zijn carrière'.

Donderdag 29 mei om 20.30 uur– 'Plane'

Na een noodlanding op een afgelegen Filipijns eiland ontdekt piloot Brodie Torrance dat hij terecht in het territorium van gewapende milities terecht is gekomen. Wanneer de passagiers gegijzeld worden, moet hij samenwerken met een veroordeelde moordenaar om hen te redden en te ontsnappen.

Vrijdag 30 mei om 20.30 uur – 'Kandahar'

Een undercover CIA-agent komt vast te zitten in de woestijn van Afghanistan nadat zijn identiteit ontmaskerd wordt. Terwijl vijandelijke troepen de jacht op hen hebben geopend probeert hij met zijn tolk het evacuatiepunt in Kandahar te bereiken.

Oscar-genomineerde Liam Neeson: een levende legende van de actiefilm

De Ierse filmster begon ooit als bokser en overwoog zelfs het priesterschap, maar werd wereldberoemd met rollen in films als 'Schindler’s List', 'Batman Begins', 'Star Wars:

Episode I' en de 'Taken'-trilogie. Op zaterdag 7 juni viert hij zijn 73e verjaardag.

Liam Neeson Week - 3 t/m 7 juni op Film1 Premiere

Dinsdag 3 juni om 20.30 uur – 'Blacklight'

Neeson speelt een geheim agent die een samenzwering ontdekt en tegenover de FBI-topman komt te staan die hij ooit beschermde.

Woensdag 4 juni om 20.30 uur – 'Marlowe'

Liam Neeson schittert naast Diane Kruger en Jessica Lange als Philip Marlowe de beruchte privédetective uit het Los Angeles van de jaren '30 in deze stijlvolle misdaadfilm van Neil Jordan ('The Crying Game').

Donderdag 5 juni om 20.30 uur – 'Memory'

In deze actiethriller speelt Neeson een huurmoordenaar die ontdekt dat hij zelf een doelwit is geworden nadat hij een klus heeft geweigerd.

Vrijdag 6 juni om 20.30 uur – 'Ice Road'

Trucker Mike McCann (Neeson) leidt in deze ijskoude actiefilm een reddingsteam dat in het noorden van Canada een bevroren meer moet oversteken om een grote groep mijnwerkers te redden.

Zaterdag 7 juni om 20.30 uur – 'Cold Pursuit'

Liam Neeson speelt een hardwerkende sneeuwruimer die in een luxueus skigebied in de Rocky Mountains de strijd aanbindt met een drugskartel om de moord op zijn zoon te wreken.