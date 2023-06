Hoe gaat het met koppels in 'Liefde in de Mix'?

Vier stellen met verschillende culturele achtergronden geven een inkijkje in hun dagelijkse leven. Waar het ene koppel hun 'chosen family' nastreeft, kiest een andere familie ervoor de Cubaanse (schoon)moeder tijdelijk in huis te nemen.

Voor de twee andere stellen is het geluk te vinden in de wens voor nog een kindje of het vieren van een Hindoestaanse bruiloft. En waar het ene koppel recht op zijn doel af gaat, is het bij een ander duo juist het compromis wat de relatie verdiept. Waar botst het en waarin vinden ze elkaar?

'Liefde in de Mix', dinsdag 27 juni om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 3.