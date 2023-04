Hoe beleven Oekraïners Pasen, het feest van hoop en leven, te midden van alle dood en verdriet?

Pasen is het feest van leven en opstanding, maar hoe beleef je dat in een oorlog, in tijden van dood en verdriet? Met die vraag reist EO-presentator Arjan Lock naar Oekraïne voor 'Pasen Onder Vuur'.

Hij ontmoet en volgt Pavlo, die als vrijwillig kapelaan gesneuvelde soldaten thuisbrengt. Wat is Pasen als je dagelijks onderweg bent met een bus vol overleden jongens?

In 'Pasen Onder Vuur' reist Arjan Lock mee met Pavlo. Sinds het uitbreken van de oorlog haalt hij als vrijwillig kapelaan de gesneuvelde soldaten bij het front op en brengt hij hen thuis bij hun familie. Met soms wel dertien bodybags achterin rijdt hij, niet zelden met gevaar voor eigen leven op een neer van het front. Zelf zegt Pavlo over zijn werk: 'Ik haal ze weg, ben erbij als ze geïdentificeerd moeten worden en stop ze in een zak. Het zijn ook vaak zwaar verminkte lichamen of slechts delen. De eerste maanden moest ik veel overgeven. Nu niet meer. Het is best gek hoe gewoon ik het inmiddels vind om mijn busje na elke rit weer schoon te maken. Daar ben ik al aan gewend.'

Intens verdrietig

Arjan Lock: 'Het verhaal van Pavlo is een ontzettend heftig verhaal dat alles te maken heeft met de dood. En is daarmee ook intens verdrietig. Maar tegelijk is het voor de familie van de gesneuvelde troostvol dat hun geliefde thuis is en niet anoniem in een blubberig oorlogsveld achterblijft.'

Arjan reist met Pavlo mee en ontmoet onderweg verschillende mensen met ieder hun eigen ervaringen in deze gruwelijke oorlog. Van achtergebleven dorpelingen in een verwoest dorp tot een priester die tijdens de kerkdienst de militairen zegent voordat ze naar het front gaan. Wat kan hij voor deze mannen, onderweg naar het slagveld, betekenen?

De reis eindigt bij familie van gesneuvelde soldaten en in de militaire kerk van Lviv. Op het overvolle kerkhof is het een komen en gaan van begrafenisstoeten. Er is bijna geen grotere tegenstelling te bedenken: Wat is Pasen als je dagelijks onderweg bent met een bus vol dode jongens? Of als je een zak met je gesneuvelde zoon terugkrijgt?

'Pasen Onder Vuur', zondag 9 april om 21.45 uur bij de EO op NPO 2.