HISTORY Channel hoogtepunten augustus 2023

Na meer dan 600 afleveringen gaan de 'Pawn Stars' van The HISTORY Channel voor het eerst op pad. Ze bezoeken de meest interessant plaatsen in Amerika, van Seattle tot Washington D.C., op zoek naar historische vondsten en indrukwekkende verzamelobjecten in deze nieuwe 8-delige serie 'Pawn Stars Do America'.

In elke twee uur durende aflevering laten Rick Harrison, Corey Harrison en Austin 'Chumlee' Russell de 'World Famous Gold & Silver Pawn Shop' in Las Vegas achter zich om fans in acht verschillende steden te ontmoeten en de meest opmerkelijke voorwerpen te scoren.

Enkele van de bijzondere voorwerpen die aan bod komen, zijn een handgeschreven brief van George Washington, een bronzen kanon uit de Amerikaanse Revolutie, een schild van Hendrik II van Frankrijk, een door Yousuf Karsh gesigneerde foto van Ernest Hemingway en nog veel meer.

PAWN STARS DO AMERICA | Vanaf 11 augustus op vrijdag om 21.25 uur.

WWII BATTLES IN COLOUR | Vanaf 3 augustus op donderdag om 20.30 uur.

'WWII Battles In Colour' documenteert de belangrijkste Europese veldslagen, van de Blitzkrieg aanval op Polen in 1939 tot de Slag om Berlijn in 1945. Aangrijpende waargebeurde verhalen, waarbij het lot van vele naties op het spel stonden, worden tot leven gebracht in nooit eerder in kleur vertoonde gevechtsbeelden.De verhalen worden verteld aan de hand van radio-uitzendingen, oral history, memoires en dagboeken van beide zijden van de gevechtslinies. Het grootste conflict dat de wereld ooit gekend heeft wordt in kleur in beeld gebracht.

MYSTERY PLACES | Vanaf 1 augustus op dinsdag om 22.20 uur.

Ga op reis langs de meest verborgen, geheime en spectaculaire 'Mystery Places' op aarde. Van Apice, een verlaten spookstad vanwege de vele aardbevingen; en Fukushima in Japan, jaren na de kernramp nog steeds verwoest; tot Finca Bellavista, een boomhuttendorp in Costa Rica; en de geïsoleerde dorpen van Siberië, een van de koudste plekken op aarde.Een onvergetelijke reeks reisavonturen naar verborgen en vergeten plaatsen, met spectaculaire beelden van hoge productiewaarde.