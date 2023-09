Hiervoor rukt het team van 'Flikken Rotterdam' vrijdag weer uit

Foto: © AVROTROS 2022

Hein werkt samen met Hermine Monserrat in het onderzoek naar de dood van Paul Beijerland. Terwijl Hermine infiltreert in de Nigeriaanse Freeland Church, onderzoekt Hein of de leden van het team chantabel zijn.

Iemand moet Paul hebben verraden. Het team onderzoekt ondertussen de moord op een voormalig directielid van de firma Blik Finance.

'Flikken Rotterdam', vrijdag 29 september om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.