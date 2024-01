Het verhaal van Monique in 'DNA Onbekend'

Monique groeit op met een Nederlandse moeder en een Italiaanse vader. Als tiener hoort zij ineens van haar moeder dat de Nederlandse Ben haar vader zou zijn, maar er zijn veel redenen om ook hier aan te twijfelen.

Monique wil nu duidelijkheid. Lammert heeft nooit geweten wie zijn biologische vader is en dat heeft hem altijd dwars gezeten. Lammert heeft nu Alzheimer. Voordat deze ziekte hem helemaal in de greep heeft, willen zijn kinderen duidelijkheid voor hem. Wie was Lammerts vader? Er zijn drie mogelijke opties.

