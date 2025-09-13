Het verhaal van Lindsey en Zack in 'Ik Vertrek voor de Liefde'

Foto: © AVROTROS 2025

Wat als jouw geliefde niet in Nederland woont? Zes stellen worden gevolgd die hun hart achterna reizen om bij hun grote liefde in het buitenland te zijn. Alles draait om de kracht van ware liefde. Is deze sterk genoeg om alle hobbels van een emigratie te overwinnen en een nieuw leven op te bouwen?

De liefde van Lindsey en Zack ontvlamt in 2023 op het festival Burning Man. Lindsey verhuist een half jaar later naar haar Californische liefde. Ze brengen hun zelfgebrouwen mushroom koffie op de markt én vereeuwigen hun liefde op het festival waar ze elkaar hebben leren kennen: het magische Burning Man.

'Ik Vertrek voor de Liefde', zondag 14 augustus om 20.15 uur bij AVROTROS op NPO 3.