Het verhaal van Lindsey en Zack in 'Ik Vertrek voor de Liefde'

zaterdag 13 september 2025
Foto: © AVROTROS 2025

Wat als jouw geliefde niet in Nederland woont? Zes stellen worden gevolgd die hun hart achterna reizen om bij hun grote liefde in het buitenland te zijn. Alles draait om de kracht van ware liefde. Is deze sterk genoeg om alle hobbels van een emigratie te overwinnen en een nieuw leven op te bouwen?

De liefde van Lindsey en Zack ontvlamt in 2023 op het festival Burning Man. Lindsey verhuist een half jaar later naar haar Californische liefde. Ze brengen hun zelfgebrouwen mushroom koffie op de markt én vereeuwigen hun liefde op het festival waar ze elkaar hebben leren kennen: het magische Burning Man.


'Ik Vertrek voor de Liefde', zondag 14 augustus om 20.15 uur bij AVROTROS op NPO 3.


Ik Vertrek voor de liefde op tv
Zondag 14 september 2025 om 20u15
NPO 3
Lindsey leert haar grote liefde Zack kennen op het Amerikaanse festival Burning Man. Al snel besluit ze naar Orange County te verhuizen. Lindsey runt een bedrijf in psychedelica, terwijl Zack in Amerika een 'mushroom farm' heeft.
Woensdag 17 september 2025 om 22u10  »
NPO 3
Lindsey leert haar grote liefde Zack kennen op het Amerikaanse festival Burning Man. Al snel besluit ze naar Orange County te verhuizen. Lindsey runt een bedrijf in psychedelica, terwijl Zack in Amerika een 'mushroom farm' heeft.
Zondag 21 september 2025 om 20u15  »
NPO 3
In de zomer van 2022 is Lotte op vakantie in Egypte en stapt op de dj van het hotel af. De laatste dagen van haar vakantie zijn ze onafscheidelijk.
Woensdag 24 september 2025 om 22u10  »
NPO 3
In de zomer van 2022 is Lotte op vakantie in Egypte en stapt op de dj van het hotel af. De laatste dagen van haar vakantie zijn ze onafscheidelijk.

