Het verhaal van Dariia in 'My Generation @ War'

Dariia heeft voor de oorlog een eigen bedrijf in online media-advies. Inmiddels werkt ze als beleidsmedewerker van president Zelensky, een baan waarbij je 20/7 beschikbaar bent.

Ze is aanwezig bij bijeenkomsten van internationale politici, artiesten en hoogwaardigheidsbekleders. Olha, een 'fitgirl' van 23, werkt voor een Oekraïens postbedrijf. Als het gebied rond haar woonplaats wordt bevrijd door het Oekraïense leger, blijken alle postkantoren in de regio gebombardeerd. Haar bedrijf vraagt Olha of zij in dit kapotgeschoten gebied nieuwe mobiele postkantoren wil openen, zodat de achtergebleven mensen weer post kunnen ontvangen.

'My Generation @ War', woensdag 2 augustus om 21.00 uur bij AVROTROS op NPO 3.