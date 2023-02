Het 'Verborgen Verleden' van Carice van Houten

Actrice Carice van Houten gaat op een emotionele reis in haar Verborgen verleden. Ze is geboeid door de Schotse wortels van haar vader en oma.

In Edinburgh hoopt ze antwoord te vinden op een prangende vraag: wie was de mysterieuze oma van haar oma? Welk lot heeft haar gevormd? En, vraagt Carice zich af, in hoeverre werken voorouderlijke trauma’s eigenlijk door in het heden?

