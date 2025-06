'Het Uur van de Wolf': Yoràn Vroom – Master of Drums

Hij is uitgeroepen tot de beste World/Fusion Drummer van 2022, speelt met zijn band op North Sea Jazz, jamt met saxofonist Benjamin Herman, doceert aan het conservatorium en componeert in de avonduren, als hij zijn kinderen naar bed heeft gebracht: Amsterdammer Yoràn Vroom (1991) is een toegewijde topdrummer.

Voor zijn composities, gebaseerd op een mix van o.a. moderne jazz en West-Afrikaanse ritmes, zoekt Vroom voortdurend naar wereldwijde inspiratie om zijn eigen verhaal te vertellen. Deze muzikale zoektocht brengt hem opnieuw naar Senegal, waar hij 25 jaar eerder, als jochie van negen, percussieles kreeg van de Guineese meesterdrummer Famoudou Konaté. Regisseur John Appel (André Hazes - Zij gelooft in mij, The Player) maakte een feelgood muziekdocumentaire over een drummer en componist die in zijn muziek totale vrijheid vindt.

Driejarig jongetje

Het drummen zit Yoràn in het bloed. Op homevideo’s is te zien hoe hij als driejarig jongetje al fanatiek en met verve trommelt op alles wat los en vast zit. Yoràn leert het drummen vooral door te kijken naar oude videobanden van beroemde percussionisten op North Sea Jazz. ‘Dat was mijn muzikale opvoeding.’ Drumleraar en mentor Eddy Veldman zag direct het talent: ‘Hij kon op zijn vijfde al roffelen. Ik kon het niet geloven, deze man is gruwelijk.’

Yoràn zelf is bescheiden onder alle lof en is ongekend gedisciplineerd. De zorg als alleenstaande vader voor zijn kinderen combineert hij soepel met zijn muzikale bestaan. Hij spreekt niet veel, maar uit zich via zijn muziek. Achter zijn drumstel is hij de onbetwiste bandleider van zijn Group of Friends: vijf virtuoze muzikanten die samen ook een hechte vriendengroep vormen. ‘Het zijn de enige personen die mijn gedachten kunnen vertalen naar muziek,’ aldus Yoràn.

Senegal

Om nieuwe ritmes te ontdekken gaat Yoràn met zijn band op reis naar Senegal, waar verschillende muziekstijlen samenkomen in een groots nieuwjaarsconcert. Vanuit de culturele rijkdom van zijn Surinaams-Antilliaans-Nederlandse achtergrond verweeft hij diverse invloeden tot een muzikaal geheel. De muziekfilm Yoràn Vroom – Master of Drums voert ons mee langs de verschillende ritmes uit het leven van de drummer. ‘Als je het verhaal van deze reis in de muziek terug kan horen, dan ben ik een gelukkig mens,’ aldus Yoràn.

Regisseur: John Appel

Producent: Zeppers Film

'Het Uur van de Wolf: Yoràn Vroom – Master of Drums', dinsdag 3 juni om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.