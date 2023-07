'Het Uur van de Wolf': Het zit in mijn hart

Theatergroep KamaK bestaat uit professionele acteurs met een verstandelijke beperking. Zodra regisseur Saskia Boddeke hun voorstelling Furia zag, wist ze: hier wil ik wat mee.

Het resultaat is 'Het zit in mijn hart'; een hybride film waarin feit en fictie in elkaar overlopen, soms ook voor de acteurs zelf, die hun geacteerde emoties ten diepste doorvoelen. Tijdens het maakproces reflecteren ze op hun eigen leven, dromen en beperkingen. Het levert rake observaties over het leven en de liefde op.

Betoverend zien ze eruit. Met hun gepoederde gezichten en hoge pruiken kijken de acteurs van toneelgroep KamaK de camera in. Samen spelen ze het stuk Furia, een sprankelend vormgegeven sprookje over verraad, doodslag en erotiek met als leidraad de zeven hoofzonden, dat voor deze documentaire is verfilmd. De barokke witte gewaden zitten voordat je het weet onder het bloed.

Boddeke toont hoe het vak van acteur de spelers onafhankelijkheid en kracht geeft. Op het toneel hebben ze van niemand hulp nodig. We zien hoe ze een hechte groep vormen, elkaar complimenteren en steunen. Tijdens het maakproces komen we meer over hen te weten als Boddeke hen vraagt naar hun dromen en verlangens, naar wie ze zijn . Het leidt tot openhartige uitspraken, zoals wanneer een speler vertelt dat hij heel graag een keer homo zou willen zijn. ‘Dat ben je’, vertelt een collega hem. ‘Oh ja. Dat ben ik altijd.’

Feit en fictie lopen geleidelijk in elkaar over in deze geëngageerde film. De tegenspelers die elkaar uitschelden in het stuk krijgen ook achter de schermen ruzie en acteurs spreken over hun personages alsof het hun beste vrienden zijn. Hoofdrolspeler Marian Janssen, die de rol van Furia vertolkt, wordt boos wanneer ze wordt gefilmd terwijl ze in bed ligt. ‘Jullie plegen inbreuk op mijn privacy,’ zegt ze tegen de cameracrew. Maar het is niet haar eigen bed, maar een filmset. De acteurs moeten elkaar er af en toe aan herinneren: ‘Het is toneel hè?’

'Het zit in mijn hart' is ode aan de bevrijdende kracht van onbegrensde verbeelding, geënsceneerd in prachtige tableaus. De film ging afgelopen jaar in première op IDFA, waar deze een ‘special mention’ ontving van de jury in de Nederlandse documentaire competitie en was de openingsfilm van Le FIFA (The International Film Festival of Films on Art) waar deze de hoofdprijs won.

Regisseur: Saskia Boddeke

Producent: Witfilm

'Het Uur van de Wolf: Het zit in mijn hart', woensdag 5 juli om 22.20 uur bij de NTR op NPO 2.