Het tweede proces begint in 'Een Amerikaanse Nachtmerrie'

Fred, de broer van Grace, onthult hoe ongelukkig Grace was in het huwelijk met Singh. Het tweede proces begint en opnieuw wordt de beschuldigende getuigenis van verslaafde kroongetuige Copas uit het eerste proces ingezet.

Omdat Singh ervoor kiest deze keer niet zelf te getuigen, lezen ze zijn fatale getuigenis voor uit het eerste proces. Het lijkt een verloren zaak voor Singh. Hans wil, na jaren onderzoek, Singh ontmoeten. Hij brengt twee uur met hem door in de gevangenis en stelt vragen over de moorden. Krijgt Hans meer inzicht in de gebeurtenissen tijdens dit gesprek met Singh?

