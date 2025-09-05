Kijkcijfers: maandag 1 en dinsdag 2 september 2025
Hanne verdwijnt uit 'Familie'
VTM NIEUWS-sportanker Lies Vandenberghe wordt weer even nieuwslezeres bij Qmusic

Het plan gaat door in 'Mila's Missie'

vrijdag 5 september 2025
Foto: © AVROTROS 2025

'Missies maken alles leuker' is Mila's levensmotto. En elke missie is op te lossen met een stappenplan. Zo ook wanneer ze op vakantie haar basisschool-crush Kai tegenkomt. Mila's missie? Zoenen met Kai!

Samen met haar beste vriendin stelt ze tien stappen op om hem verliefd op haar te maken.


Mila begrijpt niet waarom Kai boos wegliep, maar Yara denkt dat hij jaloers is. Mila krijgt het idee om Kai vaker jaloers te maken, hoewel Yara dat geen goed plan vindt. Toch zet Mila haar plan door. Maar eerst gaan de meiden op zoek naar sanitaire producten, want Mila is nog steeds ongesteld. Samen zoeken ze door de rijen aan producten naar tampons en maandverband en leren ze hoe ze deze producten moeten gebruiken.

'Mila's Missie', zaterdag 6 september om 17.50 uur op NPO Zapp.


Mila's Missie op tv
Zaterdag 6 september 2025 om 17u50  »
NPO 3
Mila begrijpt niet waarom Kai boos wegliep, maar Yara denkt dat hij jaloers is. Mila krijgt het idee om Kai vaker jaloers te maken, hoewel Yara dat geen goed plan vindt. Toch zet Mila haar plan door.
Zaterdag 13 september 2025 om 17u30  »
NPO 3
Mila bedenkt de stap: zorg voor een noodsituatie waar jullie gezamenlijk uitkomen. Yara is niet enthousiast en zegt dat ze liever meer tijd samen wil doorbrengen. Mila voelt zich schuldig en stemt in.

Persbericht AVROTROS
https://www.zapp.nl/
NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 07:25
    #LikeMe
    06:00
    In bed met Olly
  • 06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
    08:00
    Radio 2: Weekwatchers
  • 07:45
    Hallo Kroket
    05:00
    Geen uitzending
  • 07:25
    Echte Verhalen: De Buurtpolitie
    01:05
    Crossing Jordan
  • 07:20
    Achter gesloten deuren
    01:45
    Geen uitzending
  • 06:00
    Qmusic
    01:35
    Geen uitzending
  • 07:00
    Willy
    10:00
    Geen uitzending
  • 03:30
    Geen uitzending
    01:40
    The X-Files
  • 06:00
    Joe
    02:05
    Geen uitzending
  • 06:00
    Team Ochtend
    02:25
    Geen uitzending
  • 07:45
    Modern Family
    02:15
    NCIS: Hawaii
  • 07:25
    NCIS: Los Angeles
    02:00
    SurrealEstate
  • 06:40
    Love Island
    02:40
    Geen uitzending
  • 07:10
    Snapped
    02:15
    Elementary
  • 04:15
    Herhalingslus
    09:00
    Z-Weekoverzicht
  • 07:38
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 07:15
    De Gastentafel
    03:15
    Lekker Messy
  • 06:35
    Death in Paradise
    02:00
    Recipes for Love and Murder
  • 07:20
    Flip This House
    02:35
    First Dates Australia
  • 07:40
    Goedemorgen Nederland
    02:05
    NOS Journaal
  • 07:15
    Vroege Vogels
    01:30
    Wordt aangekondigd
  • 07:45
    Zin in Zappelin
    02:30
    De slimste mens