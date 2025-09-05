Het plan gaat door in 'Mila's Missie'

'Missies maken alles leuker' is Mila's levensmotto. En elke missie is op te lossen met een stappenplan. Zo ook wanneer ze op vakantie haar basisschool-crush Kai tegenkomt. Mila's missie? Zoenen met Kai!

Samen met haar beste vriendin stelt ze tien stappen op om hem verliefd op haar te maken.

Mila begrijpt niet waarom Kai boos wegliep, maar Yara denkt dat hij jaloers is. Mila krijgt het idee om Kai vaker jaloers te maken, hoewel Yara dat geen goed plan vindt. Toch zet Mila haar plan door. Maar eerst gaan de meiden op zoek naar sanitaire producten, want Mila is nog steeds ongesteld. Samen zoeken ze door de rijen aan producten naar tampons en maandverband en leren ze hoe ze deze producten moeten gebruiken. 'Mila's Missie', zaterdag 6 september om 17.50 uur op NPO Zapp.