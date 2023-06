'Het Mooiste Meisje van de Klas' woensdag over Simone Angel

In de jaren '90 is MTV dé muziekzender van Europa. Maar weinig mensen weten dat één van de populaire VJ's van MTV een Nederlands meisje is, genaamd Simone Angel. Simone groeit op in Enschede en heeft al op jonge leeftijd een ambitieus pad voor zichzelf uitgestippeld.