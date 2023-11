'Het Mooiste Meisje van de Klas' is terug!

De 40-jarige Annelien groeit op in Berlicum. Tijdens haar jeugd is ze ijverig, enthousiast én staat ze bekend als een feestbeest. Ze doorloopt het gymnasium fluitend en na een wat hobbelige studieperiode promoveert Annelien en staat ze aan het begin van een bloeiende carrière als gynaecoloog.

Ze is vastberaden om in de voetsporen van haar vader te treden. Haar vader is gynaecoloog en Annelien werkt hard om net zo te worden als haar grote held. Helaas overkomt haar hetzelfde als haar vader en wordt ook bij haar Parkinson geconstateerd als ze nog maar drieëndertig jaar oud is.

'Het Mooiste Meisje van de Klas', vrijdag 1 december om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.