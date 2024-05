'Het Mooiste Meisje van de Klas' gaat op zoek naar de roots van Anke

Jaap Jongbloed gaat op zoek naar het verhaal achter het ooit aanbeden mooiste meisje uit de klas. Is haar schoonheid een garantie voor succes in het leven geweest of werd het juist als belemmering ervaren? Klasgenoten en bekenden halen herinneringen aan haar en de oude schooltijd op.