'Het Klokhuis' pakt uit!

Tijdens het 25-jarig 'Klokhuis'-jubileum in 2013 maakten bijna 1400 kinderen hun eigen tijdcapsule die door Beeld & Geluid werden gearchiveerd. Op zondag 22 januari 2023, tien jaar later, is het tijd om ze naar boven te halen en terug te geven aan de kinderen van toen.

Waar droomden ze van toen ze 10 waren? Wat wilden ze bewaren voor de toekomst? Wat is uitgekomen van hun toekomstvoorspellingen?

Een tijdcapsule is een klein doosje of blikje waar je iets in doet. Het wordt een tijdcapsule als je 'm afsluit, ergens goed bewaart, en pas héééél veel jaren later weer openmaakt.

De teruggeef-dag in Beeld & Geluid

Om de kinderen van toen, die nu volwassen zijn, hun tijdcapsule terug te geven, organiseert 'Het Klokhuis' een teruggeef-dag op zondag 22 januari 2023. Dit vindt plaats in het gebouw van Beeld & Geluid in Hilversum van 10.00 tot 18.00 uur. Oud 'Klokhuis'-presentatoren Bart Meijer, Nienke de la Rive Box, Dolores Leeuwin en Lisa Wade zijn op de dag aanwezig om het ophalen te begeleiden en een aantal dozen, van wie dat willen, op groot scherm te unboxen.

'Klokhuis'-aflevering over tijdcapsules

'Het Klokhuis' maakt op 31 januari 2023 een nieuwe aflevering over tijdcapsules: wat zijn het en waarom worden ze gemaakt? We volgen een aantal twintigers die hun tijdcapsule van tien jaar geleden openmaakt. Wat vonden ze toen belangrijk om te bewaren? Wat is er in 10 jaar tijd veranderd? Zijn hun toekomstvoorspellingen uitgekomen? Een futuroloog vertelt waarom we zo graag dromen over de toekomst. Na de aflevering is er online een Doe Het Zelf-filmpje waarin uitgelegd wordt hoe je zelf een tijdcapsule kunt maken.

Terugblikken

Op 13 maart 2013 heeft presentator Maurice Lede de muur met de mooiste tijdscapsules officieel gesloten in Beeld & Geluid. Bekijk hier deze speciale pagina van deze feestelijke gebeurtenis.