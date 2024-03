'Het Klokhuis over AI' speelt met artificiële intelligentie

Van telefoons tot game consoles en zelfs stofzuigers; artificiŽle intelligentie (AI) is steeds meer aanwezig in het dagelijks leven. Toch is er voor kinderen maar weinig informatie over beschikbaar.

Hier brengt 'Het Klokhuis over AI' verandering in, met vier afleveringen gepresenteerd door Tirsa With, een interactieve online tool én een lespakket.

'Het Klokhuis over AI' bereidt kinderen voor op een toekomst met steeds meer intelligente apparaten. De mogelijkheden en beperkingen van AI worden uitgebreid besproken. De processen die plaatsvinden in de computer worden creatief verbeeld, waardoor je ook gaat snappen hoe er vooroordelen in AI’s terecht komen. Door kinderen met AI te laten spelen, ervaren ze zelf hoe het werkt en wat het doet.

Presentatrice Tirsa With: 'Het was super om in de te gekke wereld van AI te stappen. AI wordt vaak gezien als een soort persoon, maar het blijft een computerprogramma. Het is geen mens, maar wel mensenwerk. Dat laat deze serie goed zien; je leert hoe AI werkt en hoe we hier allemaal samen aan bijdragen.'

De eerste AI-sketch in 'Het Klokhuis'

'Het Klokhuis' benadert onderwerpen niet alleen feitelijk, maar ook met een knipoog. Daarom werd er voor deze serie iets bijzonders gedaan. Voor de aflevering over Taal liet de redactie een AI chatbot een compleet nieuw script genereren voor de sketch De Cowboys, onder toeziend oog van Jurrian van Dongen, de schrijver van de sketches.



Jurrian van Dongen: 'Ik dacht: als de computer een sketch kan schrijven, hou ik ermee op. ChatGPT kwam een heel eind. Maar toen we vroegen om het grappiger te maken, kregen we een versie waarin alle cowboys ineens een rode clownsneus op hadden. Abstract denken en humor vindt de chatbot dus nog moeilijk. Ik was opgelucht. Maar niemand kan voorspellen waar we over een paar jaar zijn.'

Spelenderwijs doorleren na de uitzending

Er is nog niet veel lesmateriaal over AI, terwijl digitale geletterdheid een bouwsteen in het nieuwe curriculum van het Nederlandse basisonderwijs is. Om dit gat te vullen ontwikkelde Het Klokhuis een lespakket bij deze serie. Ook is er een interactieve online tool: de Klokhuis AI Studio. Hierin leren kinderen hoe AI werkt en kunnen ze spelen met een aantal AI’s. Het lespakket en de AI Studio werden ontwikkeld in samenspraak met leerkrachten van diverse groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs.

Afleveringen

7 maart 2024: Wat is AI?

Vertaalmachines, telefoons die op commando een lekker muziekje afspelen, robotstofzuigers: het is allemaal AI. Maar wat is dat? Tirsa komt daarachter door te voetballen met een robot. Donnie en Chelsey proberen AI in te zetten voor goeie cijfers op school.

14 maart 2024: Taal

Chatbots, het licht aandoen door te roepen LICHT AAN, of de woorden die oppoppen als je een berichtje tikt: het is allemaal AI. AI kan jouw stem leren verstaan en zelfs teksten schrijven. Tirsa test het computerprogramma uit bij De Cowboys; het AI-programma schrijft een script voor een sketch en De Cowboys laten het resultaat zien. In de tweede sketch geeft een AI tips over beleefd communiceren.

21 maart 2024: Beeld

De gezichtsherkenning op je telefoon, filters van katten, maar ook zelfrijdende auto’s: AI kan ook beelden herkennen. Maar hoe leert een AI dat? En hoe weet een AI dat er een voetganger klaarstaat om over te steken? Tirsa stapt in een zelfrijdende auto en ontdekt hoe een auto kijkt. In het Ruimteschip hebben vader en moeder gelogen over hun huwelijksreis.

28 maart 2024: Gedrag

AI’s bepalen mede wat jij te zien krijgt op social media apps, in zoekmachines en op videoplatforms. Tirsa zoekt uit hoe dat werkt en gaat naar een school waar ze deze techniek heel anders inzetten. In de sketch bezoeken kinderen uit de toekomst een museum, en daar ontdekken ze iets geks.

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Fonds 21, Stichting GO Fonds, SIDN fonds, Stichting Afstandseducatie.

'Het Klokhuis over AI' is vanaf donderdag 7 maart om 18.40 uur wekelijks te zien bij de NTR op NPO Zapp (NPO 3). De Klokhuis AI Studio en de lespakketten staan vanaf 4 maart op de website van 'Het Klokhuis'.