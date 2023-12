'Het klikomeisje' woensdag in wetenschapsprogramma 'Focus'

Al 24 jaar wacht ze op een naam, de jonge vrouw die in september 1999 werd gevonden in een kliko in de rivier de Gaasp. 'Focus' volgt in twee afleveringen forensisch rechercheur Carina van Leeuwen in haar zoektocht naar de identiteit van het meisje.

Ze grijpt alle nieuwe ontwikkelingen in de forensische wetenschap aan om meer informatie over 'het klikomeisje' te verzamelen.

In 1999 drijft er een grijze kliko in de rivier de Gaasp bij Amsterdam. De stank die uit de kliko komt is zo afschuwelijk dat de vinder de politie belt. In de bak blijkt een jonge vrouw te zitten. Het onderzoek loopt in 1999 dood; de moordenaar wordt niet gevonden en de vrouw blijft ongeïdentificeerd. Ze krijgt een naamloos graf in Amsterdam.

In 2007 komt de zaak op het bureau van forensisch rechercheur Carina van Leeuwen terecht. De forensische technieken zijn sinds de moord zodanig verbeterd dat ze hoopt dat het nu wel mogelijk is om haar een naam te geven, maar daarvoor moet het lichaam wel eerst opgegraven worden. Van Leeuwen geeft daar opdracht toe en stapt daarna zelf met de schedel op het vliegtuig naar Liverpool. De Britse antropoloog Caroline Wilkinson geeft de ongeïdentificeerde vrouw daar een gezicht.

De zoektocht van Van Leeuwen naar de identiteit van het klikomeisje is nooit meer gestopt. In het wetenschapsprogramma 'Focus' is te zien hoe allerlei wetenschappers met hun expertise stukjes van de puzzel leggen. Jaarringen tellen in haar tanden, DNA-onderzoek, isotopenonderzoek en verschillende gezichtsreconstructies geven steeds meer nieuwe informatie prijs, maar is het genoeg om haar 24 jaar later alsnog te identificeren?

'Focus: Het klikomeisje', woensdag 6 en 13 december om 22.50 uur bij de NTR op NPO 2.