'Het Kerst Muziekgala 2023' biedt podium voor jong creatief talent

Het is weer die tijd van het jaar waarin muziek en kinderen uit heel het land samenkomen voor het jaarlijkse 'Kerst Muziekgala'. Jonge, muzikale creatievelingen bundelen de krachten met Mart Hoogkamer, Ellen ten Damme, Danny de Munk, Jamai Loman, Gaia Aikman en Willemijn Verkaik.

Samen zingen zij geliefde kersthits en vieren ze hoe leuk muziek maken is. Speciale gast bij het gala en erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas is Koningin Máxima. 'Het Kerst Muziekgala 2023' wordt gepresenteerd door Buddy Vedder en Edsilia Rombley.

De uitzending belooft een feestelijke kerstshow te worden, waarin jong en oud zich kunnen laten betoveren door de magie van muziek, maar ook dans, mode, kunst en film. Hoogtepunt van de show is de Grootste Schoolband van Nederland. Deze unieke schoolband wordt gevormd door basisschoolleerlingen uit heel het land voor wie het aanbod van kunst- en cultuuronderwijs niet vanzelfsprekend is. De scholieren betreden met ongekende energie en creativiteit het podium. Samen zingen zij het nummer Als je er voor gaat, geschreven door Tjeerd Oosterhuis. Daarnaast zorgt een ensemble van het Jeugdorkest Nederland voor de muzikale omlijsting van de avond.

Méér kunst en cultuur

'Het Kerst Muziekgala' is niet alleen een feestelijke avond vol muziek, maar ook een initiatief dat aandacht vraagt voor het belang van muziek- en creatief onderwijs in het leven van jonge mensen met als doel alle leerlingen een ondersteunende en stimulerende omgeving te bieden, zodat iedereen zijn talenten, vaardigheden en interesses kan ontplooien en ontwikkelen. De stichting breidt haar werkzaamheden uit om alle kinderen en jongeren perspectief te bieden, met meer culturele en creatieve disciplines, zoals mode, kunst, koken, film, dans en toneel. Een initiatief dat aansluit bij AVROTROS. De omroep voor cultuur biedt al tientallen jaren een podium voor jong talent met een breed aanbod aan culturele- en muzikale programma’s.

'Het Kerst Muziekgala' is op dinsdag 19 december om 21.25 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.