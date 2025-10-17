Het is duettenavond in 'Beste Zangers'

'Behind The Mask' met Aaron Blommaert als host! Alles wat je moet weten over de start van 'The Masked Singer'!
vrijdag 17 oktober 2025
Foto: © AVROTROS 2025

Verschillende artiesten leren elkaar op een andere manier kennen en verdiepen zich in elkaars repertoire. Onder leiding van Jan Smit staat er één van de artiesten centraal, die zijn of haar grootste en meest gekoesterde liedjes uitleent.

Traditiegetrouw wordt het seizoen afgesloten met de duettenavond. Elke zanger kiest een duetpartner van de bank, wat leidt tot zeven bijzondere muzikale combinaties. Typhoon en Laetitia Gerards verrassen met een prachtige versie van How Deep Is Your Love en voor het eerst in de geschiedenis van Beste Zangers laat Jan Smit zich overhalen tot een duet: samen met Paul de Leeuw zingt hij het ontroerende Zeg Me, Zeg Me. Een feestelijke afsluiting vol muzikale magie en onverwachte ontmoetingen.


'Beste Zangers', zaterdag 18 oktober om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Beste Zangers op tv
Zaterdag 18 oktober 2025 om 20u28  »
NPO 1
Traditiegetrouw wordt het seizoen afgesloten met de duettenavond. Elke zanger kiest een duetpartner, wat leidt tot zeven bijzondere muzikale combinaties. Typhoon en Laetitia Gerards verrassen met een prachtige versie van 'How deep is your love'.
