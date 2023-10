'Het Geheim van de Meester' over De Schreeuw

Het vierkoppige team van experts, bestaande uit schilder en onderzoeker Lisa Wiersma, restaurator Michel van de Laar, materiaaldeskundige Joris Dijk en materiaalhistoricus Thijs Hagendijk, gaat aan de slag om het wereldberoemde werk De Schreeuw van de Noorse schilder Edvard Munch te reconstrueren.

Lisa komt op advies van Michel vroegtijdig naar Noorwegen om bij het origineel te gaan kijken. Ze maakt het werk af op een bijzondere plek die ook voor Munch heel inspirerend geweest zou zijn. Omdat Lisa ook met krijt aan de slag moet, leert Thijs hoe verschillende soorten krijt worden gemaakt. Joris probeert meer te weten te komen over de bijzondere vlekken op het kunstwerk. Michel bestudeert de vele notitieboeken die Munch achterliet. Dan is het tijd voor de vergelijking. Hoe dichtbij het origineel is het team deze keer gekomen?

'Het Geheim van de Meester', woensdag 25 oktober om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.